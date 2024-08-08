Максин XXX (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Кровавый след тянется за актрисой фильмов для взрослых. Удастся ли ей начать новую жизнь и стать настоящей звездой? Смотреть фильм «Максин ХХХ» (2024) теперь можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Максин — единственная выжившая в страшной бойне на удаленной ферме. С тех событий прошло шесть лет. Все это время она строила карьеру в развивающейся индустрии фильмов для взрослых, но, кажется, пришло время задуматься о «настоящем» кинематографе. Максин успешно проходит кастинг у талантливой женщины-режиссера, захваченной идеей о создании фильма ужасов, который всколыхнет общественность. Однако Максин опасается, что общественность скорее всколыхнут подробности той ужасной ночи, из которой ей едва удалось выбраться живой…
Кто решил шантажировать дебютантку фильмов ужасов? Какие препятствия готовит ей судьба на пути к настоящей славе? Фильм «Максин ХХХ» 2024 года раскроет все тайны загадочного преследования — смотрите в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаВеликобритания, США, Новая Зеландия
ЖанрТриллер
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- ТУРежиссёр
Тай
Уэст
- Актриса
Миа
Гот
- ЭДАктриса
Элизабет
Дебики
- МСАктёр
Мозес
Самни
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ХАктриса
Холзи
- Актриса
Лили
Коллинз
- ДЭАктёр
Джанкарло
Эспозито
- Актёр
Кевин
Бейкон
- СПАктёр
Саймон
Праст
- ДГАктриса
Дебора
Геффнер
- ДЛАктёр
Дэниэл
Ленч
- ХФАктриса
Хлоя
Фарнворт
- ТУСценарист
Тай
Уэст
- КТПродюсер
Кевин
Турен
- ХКПродюсер
Харрисон
Крайсс
- ТУПродюсер
Тай
Уэст
- ДДПродюсер
Джейкоб
Джаффке
- Продюсер
Миа
Гот
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- ЕЛАктриса дубляжа
Евгения
Лучникова
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АТАктриса дубляжа
Анна
Тихонова
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- АНАктриса дубляжа
Александра
Николаева
- ОШАктриса дубляжа
Ольга
Шорохова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НМАктёр дубляжа
Никита
Москалёв
- ТУМонтажёр
Тай
Уэст
- ЭРОператор
Элиот
Рокетт
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс
- ДККомпозитор
Джейсон
Кисвардей
- ДЗКомпозитор
Джейсон
Зев Коэн
- ТРКомпозитор
Тришиа
Робертсон
- ДБКомпозитор
Джейсон
Болдуин Стюарт
- МСКомпозитор
Мэриэн
Сео
- КЭКомпозитор
Келси
Эфрэм
- МТРежиссёр дубляжа
Михаил
Тихонов