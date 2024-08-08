Кровавый след тянется за актрисой фильмов для взрослых. Удастся ли ей начать новую жизнь и стать настоящей звездой? Смотреть фильм «Максин ХХХ» (2024) теперь можно в онлайн-кинотеатре Wink.



Максин — единственная выжившая в страшной бойне на удаленной ферме. С тех событий прошло шесть лет. Все это время она строила карьеру в развивающейся индустрии фильмов для взрослых, но, кажется, пришло время задуматься о «настоящем» кинематографе. Максин успешно проходит кастинг у талантливой женщины-режиссера, захваченной идеей о создании фильма ужасов, который всколыхнет общественность. Однако Максин опасается, что общественность скорее всколыхнут подробности той ужасной ночи, из которой ей едва удалось выбраться живой…



Кто решил шантажировать дебютантку фильмов ужасов? Какие препятствия готовит ей судьба на пути к настоящей славе? Фильм «Максин ХХХ» 2024 года раскроет все тайны загадочного преследования — смотрите в онлайн-кинотеатре Wink.

