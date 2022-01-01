Координаты «Цитадель» (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Террористы нападают на больницу в Турции. Среди жертв – муж и дочь Эбби Трент, работающей в ЦРУ. В поисках виновника,она прибывает в сверхсекретную тюрьму «Цитадель», где содержат самых опасных преступник�ов. Ее расследование почти заходит в тупик, но тут в тюрьме оказывается известный террорист по кличке Топор. Он как-то связан с событиями в Турции, к тому же вынашивает коварный план, часть которого – бойня в «Цитадели».



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