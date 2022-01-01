Координаты «Цитадель»
Wink
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Координаты «Цитадель»
6.42022, Black Site
Боевики, Триллеры87 мин18+

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Координаты «Цитадель» (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Террористы нападают на больницу в Турции. Среди жертв – муж и дочь Эбби Трент, работающей в ЦРУ. В поисках виновника,она прибывает в сверхсекретную тюрьму «Цитадель», где содержат самых опасных преступников. Ее расследование почти заходит в тупик, но тут в тюрьме оказывается известный террорист по кличке Топор. Он как-то связан с событиями в Турции, к тому же вынашивает коварный план, часть которого – бойня в «Цитадели».

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Координаты «Цитадель»»

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