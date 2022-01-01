6.42022, Black Site
Боевики, Триллеры87 мин18+
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Координаты «Цитадель» (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Террористы нападают на больницу в Турции. Среди жертв – муж и дочь Эбби Трент, работающей в ЦРУ. В поисках виновника,она прибывает в сверхсекретную тюрьму «Цитадель», где содержат самых опасных преступник�ов. Ее расследование почти заходит в тупик, но тут в тюрьме оказывается известный террорист по кличке Топор. Он как-то связан с событиями в Турции, к тому же вынашивает коварный план, часть которого – бойня в «Цитадели».
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Актёр
Джейсон
Кларк
- Актриса
Мишель
Монахэн
- Актёр
Джай
Кортни
- ПШАктриса
Паллави
Шарда
- ФРАктёр
Феникс
Раэй
- ФБАктёр
Файссал
Баззи
- УЛАктёр
Ули
Латукефу
- ЛХАктёр
Логан
Хаффман
- ТЛАктёр
Тодд
Ласанс
- ЛЛАктёр
Линкольн
Льюис
- ДХСценарист
Джиндер
Хо
- ДКСценарист
Джон
Колли
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- МВАктёр дубляжа
Михаил
Васильев
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- НБАктёр дубляжа
Никита
Барсуков
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн