Биография

Дональд МакЭлпайн – австралийский кинооператор родом из города Квандиалла. День рождения: 13 апреля 1934 г. До того, как стать кинооператором, Дональд МакЭлпайн работал в парке Нового Южного Уэльса учителем физкультуры. Именно тогда он впервые стал использовать 16- миллиметровую кинокамеру, чтобы запечатлевать спортсменов во время их подготовки к Олимпийским играм в Мельбурне. В период с 1972 по 1981 гг. он работал с тогда еще малоизвестным кинорежиссером Брюсом Бересфордом. Именно в это время были сняты комедия «Приключения Барри МакКензи» (1972 г.) и ее продолжение «Барри Маккензи стоит на своем» (1974 г.), «Вечеринка у Дона» (1976 г.), драма «Обретение мудрости» (1978 г.) и другие. Заметный след в карьере кинематографиста оставило сотрудничество с другим известным в Австралии режиссером – Джилиан Армстронг. Снятая совместно картина «Моя блестящая карьера» (1979 г.) была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» кинофестиваля в Каннах. Примерно в этот момент Дональда МакЭлпайна замечает американский режиссер Пол Мазурски. Первый же совместный фильм «Буря» (1982 г.) стал призером Венецианского кинофестиваля. Среди наиболее известных фильмов Дональда МакЭлпайна – «Человек без лица» (1993 г.) Мэла Гибсона, «Миссис Даутфайр» (1993 г.) Криса Коламбуса, «Мулен Руж» (2001 г.) База Лурмана, «Управление гневом» (2003 г.) Питера Сигала, а также «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» (2005 г.) и «Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009 г.).