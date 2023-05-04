Бюро магических услуг (фильм, 2023) смотреть онлайн

Кристоф Вальц и Сэм Нил в фэнтези-детективе о компании, которая пытается найти портал в параллельный мир. У Пола Карпентера не самый простой период в жизни. Он готов браться за любое дело, если за это платят деньги, но у него не получается устроиться даже в кафе. Цепочка странных событий приводит его к двери непримечательного бюро, набирающего сотрудников. Пол решает попытать счастья, хотя ничего не знает о предлагаемой работе — зато руководство фирмы знает о нем многое. Собеседование выходит непримечательным, но несколько деталей привлекают внимание менеджеров — настолько, что Пол получает должность стажера. Вскоре ему раскрывают суть того, чем занимается бюро: его сотрудники влияют на интуицию людей и управляют «знаками судьбы». А где-то внутри офиса компании затерялась волшебная дверь, способная переносить человека всюду, куда он только пожелает. И найти ее поручают Полу — но помыслы главы бюро магических услуг вовсе не так чисты, как могло показаться.

