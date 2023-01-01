Биография

Ирландский актер Патрик Гибсон родился 19 апреля 1995 г. Он получил всемирную известность благодаря ролям в фильмах «Тюдоры», «Проходящие колокола» и «Что сделал Ричард». Также он удостоился награды «Восходящая звезда» на знаменитой выставке IFTA в 2017 году. Он входит в число звезд новой драмы BBC «Одна мировая война». О своей роли Патрик Гибсон рассказал: «Я играю Томаса, который в детстве начинает искать приключений. Когда объявляется война, он видит в этом возможность. Этот опыт заставляет его довольно быстро вырасти. Возможно, это не то, что он искал, но это определенно своего рода приключение». Первым фильмом Патрика Гибсона стала картина «Что сделал Ричард», вышедшая в свет в 2012 году. С тех пор он снялся еще в ряде фильмов, в том числе «Люк» (короткометражная кинокартина) и «Золото» 2014 года, «Охотники падают» (короткометражная кинокартина) и «Вишневое дерево» 2015 года, «Собственность государства» 2016 года, «В отношениях» и «Самые темные умы» 2018 года. В 2019 году актер получает роль Роберта Гилсона в фильме с культовым названием «Толкин». Также известен по знаменитой роли Стива в получившем признание критиков телесериале от компании Netflix «ОА».