Бюро магических услуг
Актёры и съёмочная группа фильма «Бюро магических услуг»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бюро магических услуг»

Режиссёры

Джеффри Уокер

Jeffrey Walker
Режиссёр

Актёры

Кристоф Вальц

Christoph Waltz
АктёрHumphrey Wells / John Wells Snr
Патрик Гибсон

Patrick Gibson
АктёрPaul Carpenter
Дэймон Херриман

Damon Herriman
АктёрMonty
Софи Уайлд

Sophie Wilde
АктрисаSophie Pettingel
Сэм Нил

Sam Neill
АктёрDennis Tanner
Деми Харман

Demi Harman
АктрисаJob Applicant
Рэйчел Хаус

Rachel House
АктрисаProfessor Van Spee
Миранда Отто

Miranda Otto
АктрисаCountess Judy
Крис Пан

Chris Pang
АктёрCasimir Suslowicz
Арка Дас

Arka Das
АктёрNeville

Сценаристы

Леон Форд

Leon Ford
Сценарист
Том Холт

Tom Holt
Сценарист

Продюсеры

Мэтт Коэн

Matt Cohen
Продюсер

Актёры дубляжа

Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Константин Ефимов

Актёр дубляжа
Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Виктория Войнич-Слуцкая

Актриса дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа

Операторы

Дональд МакЭлпайн

Donald McAlpine
Оператор

Композиторы

Бенжамин Спид

Benjamin Speed
Композитор