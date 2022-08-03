Драмеди «Месть от кутюр» — фильм о любви, мести и высокой моде, которая может стать столь же опасным оружием, как револьвер.



В 1951 году в пыльный австралийский городок Дунгатар приезжает портниха Миртл «Тилли» Даннедж. Двадцать пять лет назад ее, десятилетнюю девочку, обвинили в смерти одноклассника и выслали прочь, а теперь она возвращается на родину с твердым намерением выяснить правду. Мать Тилли, эксцентричная Молли, живет в запущенном доме и ведет себя так, словно дочери никогда не было. Жители города же делают вид, что не помнят подробностей давней трагедии. Постепенно Тилли завоевывает расположение местных дам: шьет им роскошные платья, превращая серых домохозяек в кинодив. Но чем красивее те выглядят, тем отчетливее заметно их лицемерие. Единственный, кто относится к Тилли по-настоящему по-человечески, — обаятельный Тедди Максуини, однако даже его любовь не помогает ответить на главный вопрос: что же произошло в тот день, когда погиб мальчик, и кто на самом деле виноват?



Фильм «Месть от кутюр» 2015 года стоит смотреть тем, кому нравится нестандартное жанровое смешение: здесь и деревенская драма, и черная комедия, и почти вестерн о возвращении «проклятой» на родину. Это кино о том, как одна женщина со швейной машинкой способна перевернуть весь город.

