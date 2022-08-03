Месть от кутюр (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Драмеди «Месть от кутюр» — фильм о любви, мести и высокой моде, которая может стать столь же опасным оружием, как револьвер.
В 1951 году в пыльный австралийский городок Дунгатар приезжает портниха Миртл «Тилли» Даннедж. Двадцать пять лет назад ее, десятилетнюю девочку, обвинили в смерти одноклассника и выслали прочь, а теперь она возвращается на родину с твердым намерением выяснить правду. Мать Тилли, эксцентричная Молли, живет в запущенном доме и ведет себя так, словно дочери никогда не было. Жители города же делают вид, что не помнят подробностей давней трагедии. Постепенно Тилли завоевывает расположение местных дам: шьет им роскошные платья, превращая серых домохозяек в кинодив. Но чем красивее те выглядят, тем отчетливее заметно их лицемерие. Единственный, кто относится к Тилли по-настоящему по-человечески, — обаятельный Тедди Максуини, однако даже его любовь не помогает ответить на главный вопрос: что же произошло в тот день, когда погиб мальчик, и кто на самом деле виноват?
Фильм «Месть от кутюр» 2015 года стоит смотреть тем, кому нравится нестандартное жанровое смешение: здесь и деревенская драма, и черная комедия, и почти вестерн о возвращении «проклятой» на родину. Это кино о том, как одна женщина со швейной машинкой способна перевернуть весь город.
СтранаВеликобритания, Австралия
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джослин
Мурхаус
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актриса
Джуди
Дэвис
- Актёр
Лиам
Хемсворт
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- ДБАктриса
Джулия
Блейк
- ШБАктёр
Шэйн
Борн
- Актриса
Керри
Фокс
- РГАктриса
Ребекка
Гибни
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- ГГАктёр
Гайтон
Грантли
- ДМСценарист
Джослин
Мурхаус
- Сценарист
П.Дж.
Хоган
- РХСценарист
Розали
Хэм
- СМПродюсер
Сью
Мэслин
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- ДБМонтажёр
Джилл
Билкок
- ДМОператор
Дональд
МакЭлпайн
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер