Боксер (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Молодому бойцу выпадает шанс встретиться на ринге с мировым чемпионом, однако стресс и ментальная нагрузка могут сорвать матч еще до его начала. Фильм «Боксер» — камерная драма с Джейсоном Айзексом о психологии профессионального спорта.
Боксер Дерек Дуглас скоро начнет самый важный бой в своей карьере: ему предстоит сразиться с мировым чемпионом и громко заявить о себе. Его тренер Адам тоже видит в предстоящем матче возможность восстановить репутацию. Однако вскоре становится понятно, что физическая подготовка — не единственное, что мешает им выложиться на полную. Старший брат не приезжает поддержать Дерека, а среди команды противника оказывается его бывший партнер по тренировкам. Молодой спортсмен видит в этом предательство и в гневе разбивает зеркало. Теперь у него травмирована рука, из-за чего судьи могут вовсе отменить матч. Адам не может этого допустить, а тем временем раздевалку Дерека начинают осаждать журналисты.
СтранаВеликобритания
ЖанрСпортивный, Триллер
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- КЭРежиссёр
Кристофер
Энтони
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- Актёр
Джейми
Бамбер
- НЭАктёр
Набил
Элухаби
- Актёр
Адриан
Лукис
- НПАктёр
Николас
Пиннок
- ДБАктёр
Джордан
Болджер
- Актёр
Блейк
Харрисон
- ОИАктёр
Ози
Икхайл
- БААктёр
Бэрри
Аирд
- РМАктёр
Роб
Мэлоун
- КЙАктёр
Кайл
Йериков
- КЭСценарист
Кристофер
Энтони
- АДПродюсер
Антуан
Диксон-Белло
- КХПродюсер
Кевин
Харви
- ТХПродюсер
Тирнан
Хэнби
- СЛПродюсер
Саймон
Льюис Марриотт