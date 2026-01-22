Боксер (фильм, 2025) смотреть онлайн

Молодому бойцу выпадает шанс встретиться на ринге с мировым чемпионом, однако стресс и ментальная нагрузка могут сорвать матч еще до его начала. Фильм «Боксер» — камерная драма с Джейсоном Айзексом о психологии профессионального спорта.



Боксер Дерек Дуглас скоро начнет самый важный бой в своей карьере: ему предстоит сразиться с мировым чемпионом и громко заявить о себе. Его тренер Адам тоже видит в предстоящем матче возможность восстановить репутацию. Однако вскоре становится понятно, что физическая подготовка — не единственное, что мешает им выложиться на полную. Старший брат не приезжает поддержать Дерека, а среди команды противника оказывается его бывший партнер по тренировкам. Молодой спортсмен видит в этом предательство и в гневе разбивает зеркало. Теперь у него травмирована рука, из-за чего судьи могут вовсе отменить матч. Адам не может этого допустить, а тем временем раздевалку Дерека начинают осаждать журналисты.



Сможет ли Дерек собраться с силами и выйти на ринг, вы узнаете, если будете смотреть фильм «Боксер» (2025) на Wink.

