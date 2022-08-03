Их звездный час (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.22016, Their Finest
Драма, Мелодрама112 мин18+
О фильме
Лондон, 1940-й год. Группа кинематографистов получает задачу государственной важности — снять фильм для повышения боевого духа. Авторы решают экранизировать газетную заметку о подвиге двух сестер-близняшек в Дюнкерке, но в процессе работы понимают, что эта история — вымысел журналистов.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Комедия, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЛШРежиссёр
Лоне
Шерфиг
- Актёр
Сэм
Клафлин
- Актриса
Джемма
Артертон
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актриса
Хелен
Маккрори
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- РСАктриса
Рэйчел
Стирлинг
- ПРАктёр
Пол
Риттер
- Актёр
Джереми
Айронс
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- ГЧСценарист
Гэби
Чьяппе
- ЛЭСценарист
Лисса
Эванс
- ФДПродюсер
Финола
Двайер
- ЭКПродюсер
Элизабет
Карлсен
- АППродюсер
Аманда
Пози
- СВПродюсер
Стивен
Вулли
- СБОператор
Себастьян
Бленков
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман