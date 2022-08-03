Их звездный час (фильм, 2016) смотреть онлайн

Лондон, 1940-й год. Группа кинематографистов получает задачу государственной важности — снять фильм для повышения боевого духа. Авторы решают экранизировать газетную заметку о подвиге двух сестер-близняшек в Дюнкерке, но в процессе работы понимают, что эта история — вымысел журналистов.

