Биография

Джек Хьюстон — британский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Родился в Лондоне 7 декабря 1982 года. Вырос в творческой семье: его дедушка — режиссер Джон Хьюстон. Джек решил стать актером в возарсте шести лет после участия в детской постановке про Питера Пэна. Учился в знаменитой школе Hurtwood House, которую также окончили Эмили Блант и Ханс Циммер. Фильмография Джека Хьюстона включает в себя более 70 проектов. Актер исполнил роли в картинах «Дом Gucci», «Дальняя дорога», «Ирландец», «Охота», «Бен-Гур», «Убей своих любимых», «Ночной поезд до Лиссабона».