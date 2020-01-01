Антебеллум
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Антебеллум

Антебеллум (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, Антебеллум
Триллеры, Драмы105 мин18+

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Сюжет

Писательница и активистка в борьбе за права темнокожих женщин Вероника Хенли магическим образом попадает во времена Гражданской войны. Там она становится бесправной рабыней Иден, которой приходится тяжко трудиться на плантации и терпеть издевательства солдат Конфедерации. Сможет ли она спастись бегством и вырваться из альтернативной реальности?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Антебеллум»

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