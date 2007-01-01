Грибы (фильм, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
Американская студентка Тара и ее друзья по колледжу едут в Ирландию, чтобы встретиться с другом Джейком и отправиться в поход в лес, окружающий давно заброшенный детский дом. Собирая псилоцибиновые грибы для последующего �употребления, Тара ест странный гриб, после чего ее мучают пугающие видения, которые вскоре становятся реальностью.
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Информация
Рейтинг
- ПБРежиссёр
Пэдди
Бретнэк
- ЛХАктриса
Линдси
Хоун
- Актёр
Джек
Хьюстон
- МКАктёр
Макс
Кэш
- МХАктриса
Мая
Хадзэн
- ЭГАктриса
Элис
Гречин
- РХАктёр
Роберт
Хоффман
- ДВАктёр
Дон
Вичерли
- ТСАктёр
Тоби
Седжвик
- ПЭСценарист
Пирс
Эллиот
- РВПродюсер
Роберт
Валпоул
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- НЛПродюсер
Нина
Линг
- РОПродюсер
Ребекка
О’Флэнаган
- МДХудожник
Марк
Джерати
- ДДМонтажёр
Дермот
Дискин
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли