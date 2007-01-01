Грибы
Wink
Фильмы
Грибы
7.92007, Shrooms
Ужасы, Комедии84 мин18+

Контент станет доступным 22.04.2025

Грибы (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Американская студентка Тара и ее друзья по колледжу едут в Ирландию, чтобы встретиться с другом Джейком и отправиться в поход в лес, окружающий давно заброшенный детский дом. Собирая псилоцибиновые грибы для последующего употребления, Тара ест странный гриб, после чего ее мучают пугающие видения, которые вскоре становятся реальностью.

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