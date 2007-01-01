Грибы (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Американская студентка Тара и ее друзья по колледжу едут в Ирландию, чтобы встретиться с другом Джейком и отправиться в поход в лес, окружающий давно заброшенный детский дом. Собирая псилоцибиновые грибы для последующего �употребления, Тара ест странный гриб, после чего ее мучают пугающие видения, которые вскоре становятся реальностью.



Грибы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.