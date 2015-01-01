Гордость и предубеждение и зомби
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Гордость и предубеждение и зомби

Гордость и предубеждение и зомби (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.62015, Pride and Prejudice and Zombies
Ужасы, Боевики107 мин18+

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Сюжет

Англия, XIX век. Элизабет Беннет и её сестры вынуждены противостоять заполонившим Англию ходячим мертвецам, а также девушки сталкиваются с давлением необходимости найти себе мужей.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гордость и предубеждение и зомби»

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