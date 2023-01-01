Биография

Джереми Айронс — актер, режиссер и продюсер. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Родился в Каусе 19 сентября 1948 года. В детстве хотел стать ветеринаром, но провалил экзамены при поступлении. Учился на курсах при театре «Олд Вик», а в 1971 году перебрался в Лондон и устроился в труппу одной из столичных площадок. Позже вошел в состав Королевского Шекспировского театра на реке Эйвон. С 1971 года Джереми Айронс активно играет в кино. Его дебютной работой стал сериал «Соперники Шерлока Холмса». С тех пор фильмография актера пополнилась картинами «Женщина французского лейтенанта», «Измена», «Кафка», «Долгота», «Каллас навсегда», «Казанова», «Борджиа», «Слова», «Дом Gucci».