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Хранители (2019)

Хранители (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Watchmen 1 сезон
Фантастика, Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Первый супергеройский проект HBO, основанный на классическом графическом романе. 2019 год, альтернативная реальность, где нет ни интернета, ни смартфонов. Супергерои в масках объявлены вне закона, а США руководит бывший актер Роберт Редфорд, который занимает свою должность с 1992 года. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хранители (2019)»

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