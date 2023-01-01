Хранители (2019) (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Первый супергеройский проект HBO, основанный на классическом графическом романе. 2019 год, альтернативная реальность, где нет ни интернет�а, ни смартфонов. Супергерои в масках объявлены вне закона, а США руководит бывший актер Роберт Редфорд, который занимает свою должность с 1992 года. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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