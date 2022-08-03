WinkСериалыХранители (2019)1-й сезон8-я серия
Хранители (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
7.52019, Watchmen
Фантастика, Драма18+
- 18+59 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 5
- 18+56 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 7
- 18+61 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 8
- 18+65 мин
Хранители (2019)
Сезон 1 Серия 9
О сериале
Первый супергеройский проект HBO, основанный на классическом графическом романе. 2019 год, альтернативная реальность, где нет ни интернета, ни смартфонов. Супергерои в масках объявлены вне закона, а США руководит бывший актер Роберт Редфорд, который занимает свою должность с 1992 года.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- НКРежиссёр
Николь
Кэссел
- СУРежиссёр
Стивен
Уильямс
- СГРежиссёр
Стеф
Грин
- РКАктриса
Реджина
Кинг
- Актёр
Дон
Джонсон
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- ЛГАктёр
Луис
Госсет мл.
- Актёр
Эндрю
Ховард
- Актёр
Джереми
Айронс
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- Актёр
Том
Мисон
- СВАктриса
Сара
Викерз
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ДЛСценарист
Дэймон
Линделоф
- Сценарист
Ник
Кьюз
- ЛБСценарист
Лайла
Байок
- ЛБПродюсер
Лайла
Байок
- Продюсер
Ник
Кьюз
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ХВМонтажёр
Хенк
Ван Эген
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс