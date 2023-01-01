Биография

Яхья Абдул-Матин II — американский актер и продюсер. Лауреат телевизионной премии «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале «Хранители» от HBO. Родился в Луизиане 15 июля 1987 года. Детские годы Яхьи прошли в Новом Орлеане, после чего он переезжает в Калифорнию и в 2004 году поступает на архитектора в Беркли по спортивной стипендии. Некоторое время после окончания университета работает градостроителем в Сан-Франциско, но в итоге встает на актерский путь и получает степень магистра искусств в Йеле. Экранным дебютом Яхьи Абдула-Матина II становится сериал Netflix «Отжиг» в 2016 году. Карьера актера развивается семимильными шагами и спустя пару проектов его можно увидеть в ремейке «Спасателей Малибу» с Заком Эфроном и Дуэйном Джонсоном, «Величайшем шоумене» с Хью Джекманом, «Аквамене» от DC, который становится фильмом-миллиардником. В 2022 году ожидается выход остросюжетного боевика «Скорость» от Майкла Бэя, где пару ему составит Джейк Джилленхол.