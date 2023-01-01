Биография

Ник Кьюз — американский сценарист и продюсер. Лауреат телевизионной премии «Эмии» за продюсирование мини-сериала «Хранители». Родился в Калифорнии. Ник увлекся писательским мастерством еще в детстве, когда написал несколько маленьких рассказов. В 12 лет он снимал короткометражные фильмы, которые монтировал с помощью IMovie. Молодой человек решил пойти по стопам своего отца — сценариста Карлтона Кьюза, который писал сценарий к сериалу «Остаться в живых». Большую роль в становлении карьеры Ника Кьюза сыграл друг семьи Дэймон Линделоф, который пригласил его стать сосценаристом сериала «Оставленные». В 2018 году он написал свой второй скрипт для «Маньяка» Кэри Фугунаги, а в 2019 году стал сценаристом фильма «Охота» и сериала «Хранители», который принес ему ряд наград. В 2021 году у кинодеятеля вышли сериалы «Станция одиннадцать» и «Тревожный звонок».