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Хелен Маккрори
Хелен Маккрори

Хелен Маккрори

Helen McCrory

Карьера
Актриса
Дата рождения
17 августа 1968 г. (52 года)
Дата смерти
16 апреля 2021 г.

Биография

Актриса Хелен Маккрори родилась 17 августа 1968 г. Лауреат BAFTA Cymru, дважды номинирована на премию Л. Оливье. Хелен является почетным участником движения Scene & Heard. Актриса родилась в Лондоне, в семье шотландского дипломата. У нее есть сестра, брат. Карьера отца вынуждала семью часто переезжать. Образование Хелен получила в школе Queenswood. Закончив ее, она подала заявку в университет искусств, но ее кандидатуру отклонили. Год она путешествовала по миру, а после попробовала еще раз подать заявку. Ее мечта начала сбываться, девушку приняли в университет. Первую популярность ей принесла постановка «Дядя Ваня». После ее стали приглашать играть роли в разных сериалах, полнометражных фильмах. Она сыграла эпизодическую роль в фильме «Интервью с вампиром» и, одновременно, одну из главных ролей в «Фламандская доска». С Хелен Маккрори фильмы, сериалы завораживают. Мастерство актрисы притягивает зрителей. Примером стала кинолента Streetlife, принесшая сразу три премии, но самой запоминающейся картиной с ее ролью стала «Королева». Доставалось играть Хелен Маккрори роли в самых разных кинолентах. Она снималась в «Гарри Поттере», «Страшные сказки», «Версальский роман», «Доктор Кто», «Воспоминания неудачника» и в других картинах. Критики по достоинству оценивают творческие работы Хелен. Они говорят, что эта женщина всегда «яркая, привлекательная» в любой роли.

Фильмография

Актриса