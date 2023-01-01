Биография

Актриса Хелен Маккрори родилась 17 августа 1968 г. Лауреат BAFTA Cymru, дважды номинирована на премию Л. Оливье. Хелен является почетным участником движения Scene & Heard. Актриса родилась в Лондоне, в семье шотландского дипломата. У нее есть сестра, брат. Карьера отца вынуждала семью часто переезжать. Образование Хелен получила в школе Queenswood. Закончив ее, она подала заявку в университет искусств, но ее кандидатуру отклонили. Год она путешествовала по миру, а после попробовала еще раз подать заявку. Ее мечта начала сбываться, девушку приняли в университет. Первую популярность ей принесла постановка «Дядя Ваня». После ее стали приглашать играть роли в разных сериалах, полнометражных фильмах. Она сыграла эпизодическую роль в фильме «Интервью с вампиром» и, одновременно, одну из главных ролей в «Фламандская доска». С Хелен Маккрори фильмы, сериалы завораживают. Мастерство актрисы притягивает зрителей. Примером стала кинолента Streetlife, принесшая сразу три премии, но самой запоминающейся картиной с ее ролью стала «Королева». Доставалось играть Хелен Маккрори роли в самых разных кинолентах. Она снималась в «Гарри Поттере», «Страшные сказки», «Версальский роман», «Доктор Кто», «Воспоминания неудачника» и в других картинах. Критики по достоинству оценивают творческие работы Хелен. Они говорят, что эта женщина всегда «яркая, привлекательная» в любой роли.