Биография

Кристина Риччи — харизматичная голливудская актриса с нестандартной внешностью. В 1991 году, будучи всего лишь в 10-летнем возрасте воплотила на киноэкране один из самых интересных кинообразов XX века — мрачную и невозмутимую Уэнздей из «Семейки Адамс». Актриса — дважды номинантка «Золотого глобуса», премий Гильдии киноактеров, MTV и «Эмми» за роли в сериалах «Шершни» и «Анатомия страсти». Также два раза она стала обладательницей премии «Сатурн» — награда получена за роли в блокбастере «Сонная лощина» и фантастической комедии 1995 года «Каспер». Риччи родилась в калифорнийском городе Санта-Моника, Соединенные Штаты Америки, 12 февраля 1980 года. Артистка появилась на свет в многодетной семье. Окончила начальную, а затем и среднюю школу в северном Нью-Джерси. В 9 лет Риччи дебютировала в киноленте «Русалки», где ее партнерами по съемочной площадке были Шер, Вайнона Райдер, а также Боб Хоскинс. Фильм имел успех, и на его волне Кристина получила роль Уэнздей Адамс, которая принесла ей настоящую славу. Интересно, что у актрисы нет специального актерского образования, но при этом она считается одной из самых талантливых исполнительниц ролей в авторском и независимом кино. Кристина Риччи снялась в более чем 170 фильмах, включая «Матрица: Воскрешение», «Пенелопа», «Милый друг», «Перси против корпораций», успешные сериалы «Хорошая жена», «Уэнздей», в котором сыграла антигероиню. Также актриса озвучивала успешные мультсериалы «Смурфики», «Рик и Морти».