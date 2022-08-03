10 свиданий
Wink
Фильмы
10 свиданий
7.12020, 10 Things We Should Do Before We Break Up
Комедия, Мелодрама71 мин18+
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10 свиданий (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Эбигейл — мать-одиночка, воспитывающая двух подростков. После единственной ночи с Беном она неожиданно забеременела. Теперь они должны решить что с этим делать дальше.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.7 IMDb