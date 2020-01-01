Перси против корпораций (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Основанная на реальных событиях драма о фермере, вступившем в судебную схватку с гигантской сельскохозяйственной корпорацией. В главных ролях Кристофер Уокен, Кристина Риччи, Люк Кирби и Зак Брафф.



Фермер в нескольких поколениях, Перси Шмайзер живет в канадском городке Саскачеван и называет себя «хранителем семян»: он не только возделывает землю, но и отбирает лучшие семена, чтобы использовать их для последующих посадок. Однажды Перси обнаруживает в своем урожае трансгенные растения и подозревает, что ГМО могли попасть к нему с соседних земель, принадлежащих сельхозкомпании «Монсанто». Но, едва подумав, что корпорация наносит ущерб его органическому хозяйству, Шмайзер получает иск от «Монсанто». Гигант обвиняет фермера в краже уникальных ГМО-семян. Маленький человек решает доказать свою невиновность и вступает в судебную тяжбу с огромной агрофирмой.



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