Дом Дракона (сериал, 2022) смотреть онлайн
- 18+63 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 3
- 18+59 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 5
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 7
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 8
- 18+56 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Таргариены сражаются за Железный трон за двести лет до событий «Игры престолов». Эпичный спин-офф по мотивам романов Джорджа Мартина.
Правитель Семи Королевств Визерис I Таргариен назначает своей наследницей единственную дочь Рейниру вопреки древним обычаям Вестероса, которые запрещают женщинам занимать Железный трон. Распри среди придворной знати становятся еще ожесточеннее, когда Визерис берет в жены дочь Десницы короля — Алисенту Хайтауэр. Спустя несколько лет их повзрослевшие сыновья Эйгон и Эймонд также начинают претендовать на престол. Кроме того жестокий младший брат правителя Деймон готов на все, чтобы обрести абсолютную власть в королевствах. Так начинается легендарный «Танец драконов» — гражданская война между членами дома Таргариенов, которая унесла жизни почти всех представителей этого великого рода.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режи�ссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади