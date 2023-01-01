Дом Дракона (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Таргариены сражаются за Железный трон за двести лет до событий «Игры престолов». Эпичный спин-офф по мотивам романов Джорджа Мартина.



Правитель Семи Королевств Визерис I Таргариен назначает своей наследницей единственную дочь Рейниру вопреки древним обычаям Вестероса, которые запрещают женщинам занимать Железный трон. Распри среди придворной знати становятся еще ожесточеннее, когда Визерис берет в жены дочь Десницы короля — Алисенту Хайтауэр. Спустя несколько лет их повзрослевшие сыновья Эйгон и Эймонд также начинают претендовать на престол. Кроме того жестокий младший брат правителя Деймон готов на все, чтобы обрести абсолютную власть в королевствах. Так начинается легендарный «Танец драконов» — гражданская война между членами дома Таргариенов, которая унесла жизни почти всех представителей этого великого рода.



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