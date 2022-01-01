Дом Дракона. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
3-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Второй своего имени»

После событий второго эпизода проходит некоторое время. Визерис женится на подруге дочери Алисенте и празднует вторые именины сына вместе с семьей и свитой. В то же время на Драконьем Камне продолжается яростная война принца Деймона и королевского вассала Корлиса Велариона против пирата по прозвищу Кормилец Крабов, досаждающего всему Вестеросу.

Удастся ли Деймону выстоять в напряженной борьбе против морского разбойника? Что станет с Рейнирой после рождения еще одного сына Алисенты? Смотрите в новой серии «Дома Дракона» на Wink с подпиской Amediateka.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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