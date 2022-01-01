Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

«Второй своего имени»



После событий второго эпизода проходит некоторое время. Визерис женится на подруге дочери Алисенте и празднует вторые именины сына вместе с семьей и свитой. В то же время на Драконьем Камне продолжается яростная война принца Деймона и королевского вассала Корлиса Велариона против пирата по прозвищу Кормилец Крабов, досаждающего всему Вестеросу.



Удастся ли Деймону выстоять в напряженной борьбе против морского разбойника? Что станет с Рейнирой после р�ождения еще одного сына Алисенты? Смотрите в новой серии «Дома Дракона» на Wink с подпиской Amediateka.



Сериал Дом Дракона 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.