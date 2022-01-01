Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

«Принцесса и королева»



После событий предыдущей серии проходит пять лет. Рейнира становится матерью уже в третий раз, а Алисента воспитывает двух сыновей — Эйгона и Эймонда. Эйгон, старший сын, намерен взойти на трон вразрез с планами Визериса сделать королевой Рейниру. Тем временем слухи о настоящем отце детей Рейниры постепенно становятся все более осязаемыми…



Раскроется ли обман Рейниры? Кто останется на ее стороне? Об этом — в новом эпизоде «Дома Дракона» на Wink в подписке Amediateka.



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