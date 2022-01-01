Дом Дракона. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
6-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Принцесса и королева»

После событий предыдущей серии проходит пять лет. Рейнира становится матерью уже в третий раз, а Алисента воспитывает двух сыновей — Эйгона и Эймонда. Эйгон, старший сын, намерен взойти на трон вразрез с планами Визериса сделать королевой Рейниру. Тем временем слухи о настоящем отце детей Рейниры постепенно становятся все более осязаемыми…

Раскроется ли обман Рейниры? Кто останется на ее стороне? Об этом — в новом эпизоде «Дома Дракона» на Wink в подписке Amediateka.

Сериал Дом Дракона 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»