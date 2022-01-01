Дом Дракона. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
10-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Черная Королева»

Рейнира и Деймон узнают о перевороте в столице и готовятся к войне. Волнение сказывается на беременности Рейниры крайне негативно, однако у нее нет времени горевать и жалеть себя. У нее есть поддержка нескольких вассалов и драконы, но этого недостаточно, чтобы выступить против Алисенты — нужна поддержка великих домов…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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