Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

«Черная Королева»



Рейнира и Деймон узнают о перевороте в столице и готовятся к войне. Волнение сказывается на беременности Рейниры крайне негативно, однако у нее нет времени горевать и жалеть себя. У нее есть поддержка нескольких вассалов и драконы, но этого недостаточно, чтобы выступить против Алисенты — нужна поддержка великих домов…



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