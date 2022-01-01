WinkСериалыДом Дракона1-й сезон8-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 18+63 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 3
- 18+59 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 5
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 7
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 8
- 18+56 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
«Лорд приливов»
Корлис Веларион, бывший союзник Деймона, тяжело ранен в бою. Его супруга Рейнис должна решить, кому достанется Дрифтмарк. Сам Корлис желал отдать замок сыну Рейниры Люцериусу, однако младший брат Корлиса выступает против этого решения. Чтобы заявить права на Дрифтмарк, чета Рейниры и Деймона отправляется в столицу, где король Визерис медленно теряет разум и человеческий облик…
Чем закончится очередная встреча Хайтауэров и Таргариенов? Кто станет новым Лордом приливов? Смотрите в 8 серии «Дома Дракона» на Wink с подпиской Amediateka.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади