Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

«Лорд приливов»



Корлис Веларион, бывший союзник Деймона, тяжело ранен в бою. Его супруга Рейнис должна решить, кому достанется Дрифтмарк. Сам Корлис желал отдать замок сыну Рейниры Люцериусу, однако младший брат Корлиса выступает против этого решения. Чтобы заявить права на Дрифтмарк, чета Рейниры и Деймона отправляется в столицу, где король Визерис медленно теряет разум и человеческий облик…



Чем закончится очередная встреча Хайтауэров и Таргариенов? Кто станет новым Лордом приливов? Смотрите в 8 серии «Дома Дракона» на Wink с подпиской Amediateka.



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