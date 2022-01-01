Дом Дракона. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
8-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Лорд приливов»

Корлис Веларион, бывший союзник Деймона, тяжело ранен в бою. Его супруга Рейнис должна решить, кому достанется Дрифтмарк. Сам Корлис желал отдать замок сыну Рейниры Люцериусу, однако младший брат Корлиса выступает против этого решения. Чтобы заявить права на Дрифтмарк, чета Рейниры и Деймона отправляется в столицу, где король Визерис медленно теряет разум и человеческий облик…

Чем закончится очередная встреча Хайтауэров и Таргариенов? Кто станет новым Лордом приливов? Смотрите в 8 серии «Дома Дракона» на Wink с подпиской Amediateka.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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