Дом Дракона. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
7-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

«Дрифтмарк»

Новая супруга Деймона, Лейна, трагически гибнет при родах. Король со свитой прибывают на похороны. Визерис снова назначает десницей Отто Хайтауэра после гибели супруга Рейниры. Рейнира и Деймон, утешая друг друга после гибели возлюбленных, тайно встречаются ночью. Тем временем младшему сыну Алисенты Эймонду удается совершить полет на драконе покойной Лейны...

Чем закончится встреча короля, десницы, наследного принца и их семей? Смотрите в 6 серии «Дома Дракона» на Wink по подписке Amediateka.

Сериал Дом Дракона 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»