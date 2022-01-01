Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

«Дрифтмарк»



Новая супруга Деймона, Лейна, трагически гибнет при родах. Король со свитой прибывают на похороны. Визерис снова назначает десницей Отто Хайтауэра после гибели супруга Рейниры. Рейнира и Деймон, утешая друг друга после гибели возлюбленных, тайно встречаются ночью. Тем временем младшему сыну Алисенты Эймонду удается совершить полет на драконе покойной Лейны...



Чем закончится встреча короля, десницы, наследного принца и их семей? Смотрите в 6 серии «Дома Дракона» на Wink по подписке Amediateka.



Сериал Дом Дракона 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.