Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Наследники Дракона»



Первый эпизод знакомит зрителя с династией Таргариенов. Король Джейхерис I перед смертью назначает наследником внука — принца Визериса. Девять лет спустя Визерис, будучи королем, празднует беременность супруги на рыцарском турнире в ожидании долгожданного наследника. Однако еще нерожденный сын не единственный претендент на трон, ведь у короля есть младший брат, наследный принц Деймон…



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