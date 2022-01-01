Дом Дракона. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
1-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Наследники Дракона»

Первый эпизод знакомит зрителя с династией Таргариенов. Король Джейхерис I перед смертью назначает наследником внука — принца Визериса. Девять лет спустя Визерис, будучи королем, празднует беременность супруги на рыцарском турнире в ожидании долгожданного наследника. Однако еще нерожденный сын не единственный претендент на трон, ведь у короля есть младший брат, наследный принц Деймон…

Кто станет преемником трона в драконьей династии? Узнайте в сериале «Дом Дракона» — 1 серия ждет вас на Wink в подписке Amediateka.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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