Сериал Дом Дракона 2 сезон (2024 года) смотреть онлайн
О сериале
Долгожданное продолжение захватывающего фэнтези, где каждый шаг на пути к трону — риск, а каждый союз хрупок, как стекло. Не пропустите сериал «Дом Дракона» — 2 сезон! Смотрите сериал «Дом дракона» в подписке Amediateka на Wink.
Во втором сезоне коронация Эйгона II, сына Алисенты, разделила королевство на два противоборствующих лагеря, превратив Вестерос в эпицентр кровопролитной войны. На одной стороне стоят Зеленые, поддерживающие нового короля, а на другой — Черные, верные слуги Рейниры Таргариен, правящей с Драконьего Камня. Пока Отто Хайтауэр пытается укрепить власть внука, его дочь стремится к миру. Смерть принца Люцериса, сына Рейниры, лишь усугубляет конфликт и усиливает напряженность в обоих лагерях.
Станьте свидетелями масштабной гражданской войны, которая определит судьбу Семи Королевств. Смотрите 2 сезон сериала «Дом дракона» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади