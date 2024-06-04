Долгожданное продолжение захватывающего фэнтези, где каждый шаг на пути к трону — риск, а каждый союз хрупок, как стекло. Не пропустите сериал «Дом Дракона» — 2 сезон! Смотрите сериал «Дом дракона» в подписке Amediateka на Wink.



Во втором сезоне коронация Эйгона II, сына Алисенты, разделила королевство на два противоборствующих лагеря, превратив Вестерос в эпицентр кровопролитной войны. На одной стороне стоят Зеленые, поддерживающие нового короля, а на другой — Черные, верные слуги Рейниры Таргариен, правящей с Драконьего Камня. Пока Отто Хайтауэр пытается укрепить власть внука, его дочь стремится к миру. Смерть принца Люцериса, сына Рейниры, лишь усугубляет конфликт и усиливает напряженность в обоих лагерях.



Станьте свидетелями масштабной гражданской войны, которая определит судьбу Семи Королевств. Смотрите 2 сезон сериала «Дом дракона» в подписке Amediateka на Wink.

