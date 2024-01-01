WinkСериалыДом Дракона2-й сезон8-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
Сюжет
Малый Совет беспокоится из-за усиления фракции «Черных». Пока Тиланд Ланнистер ведет переговоры с членами Триархии, разгневанный Эймонд сжигает Острый Мыс со всеми его обитателями. Между тем обеспокоенный Саймон Стронг отправляет Рейнире сообщение с просьбой посетить Харренхолл, чтобы лично убедиться в изменчивых намерениях ее мужа.
Не терпится узнать, что же обнаружит Рейнира, прибыв в Проклятый Замок? Тогда оставайтесь на нашем видеосервисе и скорее включайте финал эпичного фэнтези «Дом дракона» (2 сезон). 8 серия онлайн ждет вас в высоком качестве в подписке Amediateka на Wink!
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади