Дом Дракона. Сезон 2. Серия 8
Wink
Сериалы
Дом Дракона
2-й сезон
8-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Малый Совет беспокоится из-за усиления фракции «Черных». Пока Тиланд Ланнистер ведет переговоры с членами Триархии, разгневанный Эймонд сжигает Острый Мыс со всеми его обитателями. Между тем обеспокоенный Саймон Стронг отправляет Рейнире сообщение с просьбой посетить Харренхолл, чтобы лично убедиться в изменчивых намерениях ее мужа.

Не терпится узнать, что же обнаружит Рейнира, прибыв в Проклятый Замок? Тогда оставайтесь на нашем видеосервисе и скорее включайте финал эпичного фэнтези «Дом дракона» (2 сезон). 8 серия онлайн ждет вас в высоком качестве в подписке Amediateka на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»