Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Став регентом, Эймонд сталкивается с рядом серьезных проблем. Он стремится укрепить свою власть, однако его действия вызывают недовольство среди приближенных. В ответ на возросшую угрозу, принц отправляет сира Кристона в Харренхолл, чтобы разобраться с Деймоном Таргариеном. Алисента Хайтауэр пытается договориться с сыном, но он исключает ее из состава Малого Совета. Тем временем в столице начинается голод. Слухи о том, что королевская семья устраивает пиры, пока обычные люди страдают, приводят к народному восстанию.



Не терпится узнать, на что готова разъяренная толпа? Тогда скорее включайте эпичное фэнтези «Дом дракона», 2 сезон. 6 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, ждет вас в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!



Сериал Дом Дракона 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.