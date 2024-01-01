Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Став регентом, Эймонд сталкивается с рядом серьезных проблем. Он стремится укрепить свою власть, однако его действия вызывают недовольство среди приближенных. В ответ на возросшую угрозу, принц отправляет сира Кристона в Харренхолл, чтобы разобраться с Деймоном Таргариеном. Алисента Хайтауэр пытается договориться с сыном, но он исключает ее из состава Малого Совета. Тем временем в столице начинается голод. Слухи о том, что королевская семья устраивает пиры, пока обычные люди страдают, приводят к народному восстанию.
Не терпится узнать, на что готова разъяренная толпа? Тогда скорее включайте эпичное фэнтези «Дом дракона», 2 сезон. 6 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, ждет вас в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!
Сериал Дом Дракона 2 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади