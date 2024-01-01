Дом Дракона. Сезон 2. Серия 6
Дом Дракона
2-й сезон
6-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драма18+
Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

О сериале

Став регентом, Эймонд сталкивается с рядом серьезных проблем. Он стремится укрепить свою власть, однако его действия вызывают недовольство среди приближенных. В ответ на возросшую угрозу, принц отправляет сира Кристона в Харренхолл, чтобы разобраться с Деймоном Таргариеном. Алисента Хайтауэр пытается договориться с сыном, но он исключает ее из состава Малого Совета. Тем временем в столице начинается голод. Слухи о том, что королевская семья устраивает пиры, пока обычные люди страдают, приводят к народному восстанию.

Не терпится узнать, на что готова разъяренная толпа? Тогда скорее включайте эпичное фэнтези «Дом дракона», 2 сезон. 6 серия, смотреть онлайн которую можно уже сейчас, ждет вас в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!

