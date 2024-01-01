Дом Дракона. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Дом Дракона
2-й сезон
5-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
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Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Раненого короля доставляют в столицу вместе с головой поверженного дракона принцессы Рейнис. Великий мейстер не может однозначно сказать, выживет ли Эйгон, и это заставляет Малый совет задуматься о престолонаследии и выборе регента. Между тем Рейнира отправляет сира Альфреда в Проклятый Замок, чтобы раскрыть истинные намерения своего мужа.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»