Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Раненого короля доставляют в столицу вместе с головой поверженного дракона принцессы Рейнис. Великий мейстер не может однозначно сказать, выживет ли Эйгон, и это заставляет Малый совет задуматься о престолонаследии и выборе регента. Между тем Рейнира отправляет сира Альфреда в Проклятый Замок, чтобы раскрыть истинные намерения своего мужа.



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