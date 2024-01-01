WinkСериалыДом Дракона2-й сезон3-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
Сюжет
После того, как Рейнире Таргариен удается избежать покушения в собственной спальне, она приходит к решению изменить свою стратегию. Рейнира понимает, что битва между двумя фракциями ее семьи может привести к гибели всего Вестероса, поэтому стремится найти мирное решение конфликта. Однако упрямый муж Черной Королевы захватывает Харренхолл, а Совет настаивает на применении огня и мощи драконов.
Сможет ли Рейнира предотвратить междоусобную войну, узнаете в продолжении фэнтезийной драмы «Дом дракона» — 3 серия, 2 сезон, онлайн ждет вас в подписке Amediateka на видеопортале Wink!
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади