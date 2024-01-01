Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

После того, как Рейнире Таргариен удается избежать покушения в собственной спальне, она приходит к решению изменить свою стратегию. Рейнира понимает, что битва между двумя фракциями ее семьи может привести к гибели всего Вестероса, поэтому стремится найти мирное решение конфликта. Однако упрямый муж Черной Королевы захватывает Харренхолл, а Совет настаивает на применении огня и мощи драконов.



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