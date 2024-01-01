Дом Дракона. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Дом Дракона
2-й сезон
3-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

После того, как Рейнире Таргариен удается избежать покушения в собственной спальне, она приходит к решению изменить свою стратегию. Рейнира понимает, что битва между двумя фракциями ее семьи может привести к гибели всего Вестероса, поэтому стремится найти мирное решение конфликта. Однако упрямый муж Черной Королевы захватывает Харренхолл, а Совет настаивает на применении огня и мощи драконов.

Сможет ли Рейнира предотвратить междоусобную войну, узнаете в продолжении фэнтезийной драмы «Дом дракона» — 3 серия, 2 сезон, онлайн ждет вас в подписке Amediateka на видеопортале Wink!

Сериал Дом Дракона 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»