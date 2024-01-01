Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

После тайной встречи двух королев Алисента начинает сомневаться, правильно ли она поняла последние слова Визериса. В то же время Эймонд Таргариен и Кристон Коль разрабатывают план по захвату новых территорий, что приводит к нарастанию напряжения между ними и Эйгоном. Желая показать свою значимость, молодой король отправляется на войну на золотом драконе.



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