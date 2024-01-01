Дом Дракона. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Дом Дракона
2-й сезон
4-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
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Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

После тайной встречи двух королев Алисента начинает сомневаться, правильно ли она поняла последние слова Визериса. В то же время Эймонд Таргариен и Кристон Коль разрабатывают план по захвату новых территорий, что приводит к нарастанию напряжения между ними и Эйгоном. Желая показать свою значимость, молодой король отправляется на войну на золотом драконе.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»