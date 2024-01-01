WinkСериалыДом Дракона2-й сезон4-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
После тайной встречи двух королев Алисента начинает сомневаться, правильно ли она поняла последние слова Визериса. В то же время Эймонд Таргариен и Кристон Коль разрабатывают план по захвату новых территорий, что приводит к нарастанию напряжения между ними и Эйгоном. Желая показать свою значимость, молодой король отправляется на войну на золотом драконе.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
�Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади