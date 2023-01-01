Сериал Дом Дракона 1 сезон (2022 года) смотреть онлайн
- 18+63 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 3
- 18+59 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 5
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 7
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 8
- 18+56 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Захватывающая драма о борьбе за власть, предательстве и интригах в семье Таргариенов от создателей легендарной «Игры престолов». Не пропустите эпичное фэнтези «Дом Дракона» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете в любое время на Wink.
Первый сезон сериала рассказывает о сложных внутренних конфликтах в правящем семействе Таргариенов, которые приводят к кровавой гражданской войне, известной как «Танец драконов». Основной сюжет крутится вокруг принцессы Рейниры, старшей дочери короля Визериса I. После смерти отца она претендует на трон, но ее дядя Деймон и мачеха Алисента стремятся завладеть властью. Пока заключаются союзы и нарастает вражда, главные герои сталкиваются с кровавыми испытаниями, где каждый неверный шаг может привести к фатальным последствиям.
Приглашаем вас в мир, где рев драконов отголосками разносится по небесам. Оставайтесь на нашем видеопортале и скорее включайте «Дом Дракона» — смотреть сериал онлайн 2022 года можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади