Сериал Дом Дракона 1 сезон (2022 года) смотреть онлайн

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Захватывающая драма о борьбе за власть, предательстве и интригах в семье Таргариенов от создателей легендарной «Игры престолов». Не пропустите эпичное фэнтези «Дом Дракона» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете в любое время на Wink.



Первый сезон сериала рассказывает о сложных внутренних конфликтах в правящем семействе Таргариенов, которые приводят к кровавой гражданской войне, известной как «Танец драконов». Основной сюжет крутится вокруг принцессы Рейниры, старшей дочери короля Визериса I. После смерти отца она претендует на трон, но ее дядя Деймон и мачеха Алисента стремятся завладеть властью. Пока заключаются союзы и нарастает вражда, главные герои сталкиваются с кровавыми испытаниями, где каждый неверный шаг может привести к фатальным последствиям.



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