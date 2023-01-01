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Дом Дракона
1-й сезон

Сериал Дом Дракона 1 сезон (2022 года) смотреть онлайн

9.12022, House of the Dragon 10 серий
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Захватывающая драма о борьбе за власть, предательстве и интригах в семье Таргариенов от создателей легендарной «Игры престолов». Не пропустите эпичное фэнтези «Дом Дракона» — 1 сезон смотреть онлайн вы можете в любое время на Wink.

Первый сезон сериала рассказывает о сложных внутренних конфликтах в правящем семействе Таргариенов, которые приводят к кровавой гражданской войне, известной как «Танец драконов». Основной сюжет крутится вокруг принцессы Рейниры, старшей дочери короля Визериса I. После смерти отца она претендует на трон, но ее дядя Деймон и мачеха Алисента стремятся завладеть властью. Пока заключаются союзы и нарастает вражда, главные герои сталкиваются с кровавыми испытаниями, где каждый неверный шаг может привести к фатальным последствиям.

Приглашаем вас в мир, где рев драконов отголосками разносится по небесам. Оставайтесь на нашем видеопортале и скорее включайте «Дом Дракона» — смотреть сериал онлайн 2022 года можно прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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