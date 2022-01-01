Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

«Зеленый совет»



Король Визерис умирает. Созывается совет по вопросам наследования, в ходе которого Алисента заявляет, что решение короля о назначении Рейниры преемницей было изменено перед его смертью. Она называет своего старшего сына Эйгона законным преемником, что приводит к расколу совета. Тем временем сам Эйгон пропадает, и за его возвращение берется Отто Хайтауэр…



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