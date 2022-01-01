Дом Дракона. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
9-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Зеленый совет»

Король Визерис умирает. Созывается совет по вопросам наследования, в ходе которого Алисента заявляет, что решение короля о назначении Рейниры преемницей было изменено перед его смертью. Она называет своего старшего сына Эйгона законным преемником, что приводит к расколу совета. Тем временем сам Эйгон пропадает, и за его возвращение берется Отто Хайтауэр…

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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