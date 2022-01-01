WinkСериалыДом Дракона1-й сезон4-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
- 18+63 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 3
- 18+59 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 5
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 7
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 8
- 18+56 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
«Король Узкого моря»
Война Деймона против Кормильца Крабов заканчивается триумфальной победой принца, с которой он и возвращается в столицу. Братья воссоединяются, но в то же самое время отношения Рейниры с отцом ухудшаются все сильнее. Девушка бунтует против попыток выдать ее замуж и срывает одни смотрины за другими. В ту же ночь принцесса решается на отчаянный поступок, который приводит к тяжелым последствиям…
Удастся ли братьям сохранить мир? Сможет ли Рейнира переломить волю отца? Ответы в 1 сезоне сериала «Дом Дракона»: 4 серия ждет вас на Wink с подпиской Amediateka!
Сериал Дом Дракона 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади