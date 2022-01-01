Дом Дракона. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
4-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Король Узкого моря»

Война Деймона против Кормильца Крабов заканчивается триумфальной победой принца, с которой он и возвращается в столицу. Братья воссоединяются, но в то же самое время отношения Рейниры с отцом ухудшаются все сильнее. Девушка бунтует против попыток выдать ее замуж и срывает одни смотрины за другими. В ту же ночь принцесса решается на отчаянный поступок, который приводит к тяжелым последствиям…

Удастся ли братьям сохранить мир? Сможет ли Рейнира переломить волю отца? Ответы в 1 сезоне сериала «Дом Дракона»: 4 серия ждет вас на Wink с подпиской Amediateka!

Сериал Дом Дракона 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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