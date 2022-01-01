Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

«Король Узкого моря»



Война Деймона против Кормильца Крабов заканчивается триумфальной победой принца, с которой он и возвращается в столицу. Братья воссоединяются, но в то же самое время отношения Рейниры с отцом ухудшаются все сильнее. Девушка бунтует против попыток выдать ее замуж и срывает одни смотрины за другими. В ту же ночь принцесса решается на отчаянный поступок, который приводит к тяжелым последствиям…



Удастся ли братьям сохранить мир? Сможет ли Рейнира переломить волю отца? Ответы в 1 сезоне сериала «Дом Дракона»: 4 серия ждет вас на Wink с подпиской Amediateka!



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