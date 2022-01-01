Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

«Мы путь осветим»



Бывший десница, Отто Хайтауэр, отец Алисенты, покидает столицу с запятнанной честью. Алисента же тем временем понимает, что отец был прав насчет ее бывшей подруги Рейниры. Она узнает о той ночи, которую Рейнира начала в таверне вместе с Деймоном, а продолжила в покоях со стражем. Несмотря на любовные похождения принцессы, король договаривается о ее замужестве…



Удастся ли на этот раз мятежной принцессе отстоять свою свободу? Кто станет новым суженым Рейниры? Узнайте в 5 серии «Дома Дракона» на Wink с подпиской Amediateka!



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