Дом Дракона. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
5-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Мы путь осветим»

Бывший десница, Отто Хайтауэр, отец Алисенты, покидает столицу с запятнанной честью. Алисента же тем временем понимает, что отец был прав насчет ее бывшей подруги Рейниры. Она узнает о той ночи, которую Рейнира начала в таверне вместе с Деймоном, а продолжила в покоях со стражем. Несмотря на любовные похождения принцессы, король договаривается о ее замужестве…

Удастся ли на этот раз мятежной принцессе отстоять свою свободу? Кто станет новым суженым Рейниры? Узнайте в 5 серии «Дома Дракона» на Wink с подпиской Amediateka!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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