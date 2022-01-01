WinkСериалыДом Дракона1-й сезон2-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
- 18+63 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 2
- 18+61 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 3
- 18+59 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 5
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 7
- 18+65 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 8
- 18+56 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Дом Дракона
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
«Порочный принц»
После отречения Деймона от короля оскорбленный его поведением Визерис выясняет, что младший брат украл яйцо дракона, которое должно было достаться его умершему сыну. Он посылает вслед за Деймоном десницу, Отто Хайтауэра, чтобы вернуть украденное. Спасти ситуацию вызывается Рейнира — дочь короля и племянница мятежного принца…
Как будут разворачиваться дальнейшие события? Удастся ли вернуть в столицу главное сокровище семьи Таргариен? Смотрите в новом эпи�зоде сериала «Дом Дракона» — 2 серия доступна с подпиской Amediateka на Wink!
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Райан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади