Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

«Порочный принц»



После отречения Деймона от короля оскорбленный его поведением Визерис выясняет, что младший брат украл яйцо дракона, которое должно было достаться его умершему сыну. Он посылает вслед за Деймоном десницу, Отто Хайтауэра, чтобы вернуть украденное. Спасти ситуацию вызывается Рейнира — дочь короля и племянница мятежного принца…



Как будут разворачиваться дальнейшие события? Удастся ли вернуть в столицу главное сокровище семьи Таргариен? Смотрите в новом эпи�зоде сериала «Дом Дракона» — 2 серия доступна с подпиской Amediateka на Wink!



Сериал Дом Дракона 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.