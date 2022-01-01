Дом Дракона. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Дом Дракона
1-й сезон
2-я серия
9.12022, House of the Dragon
Фэнтези, Мелодрамы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

«Порочный принц»

После отречения Деймона от короля оскорбленный его поведением Визерис выясняет, что младший брат украл яйцо дракона, которое должно было достаться его умершему сыну. Он посылает вслед за Деймоном десницу, Отто Хайтауэра, чтобы вернуть украденное. Спасти ситуацию вызывается Рейнира — дочь короля и племянница мятежного принца…

Как будут разворачиваться дальнейшие события? Удастся ли вернуть в столицу главное сокровище семьи Таргариен? Смотрите в новом эпизоде сериала «Дом Дракона» — 2 серия доступна с подпиской Amediateka на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»

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