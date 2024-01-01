Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн
Сюжет
Рейнира продолжает укреплять свои позиции, стремясь найти союзников среди тех, кто обладает кровью Таргариенов. Для этого она встречается с новым всадником ящера по имени Морской Дым, Аддамом из Халла. Бастард Корлиса Велариона принимает решение поддержать королеву в ее борьбе за Железный Трон.
Сможет ли Рейнира найти других смельчаков, способных оседлать оставшихся без наездников драконов? Ответ на этот вопрос вы узнаете в новом эпизоде одного из самых ожидаемых фэнтези-проектов этого года — «Дом дракона», 2 сезон. 7 серия смотреть онлайн которую вы можете прямо сейчас, доступна в высоком качестве по подписке Amediateka на Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Клер
Килнер
- Режиссёр
Гита
Васант Пател
- Режиссёр
Мигель
Сапочник
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- Актёр
Мэтт
Смит
- Актриса
Эмма
Д’Арси
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Стив
Туссэн
- Актриса
Ив
Бэст
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- Актёр
Фабьен
Франкель
- Актриса
Оливия
Кук
- Актриса
Эмили
Кэри
- Сценарист
Райан
Кондал
- Сценарист
Джордж
Р.Р. Мартин
- Сценарист
Чармэйн
Де Грейт
- Продюсер
Ра�йан
Кондал
- ТФПродюсер
Тоби
Форд
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- ДКХудожник
Джим
Клэй
- Монтажёр
Тим
Портер
- КГОператор
Катрин
Голдшмидт
- Композитор
Рамин
Джавади