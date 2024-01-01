Дом Дракона. Сезон 2. Серия 7
Wink
Сериалы
Дом Дракона
2-й сезон
7-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Рейнира продолжает укреплять свои позиции, стремясь найти союзников среди тех, кто обладает кровью Таргариенов. Для этого она встречается с новым всадником ящера по имени Морской Дым, Аддамом из Халла. Бастард Корлиса Велариона принимает решение поддержать королеву в ее борьбе за Железный Трон.

Сможет ли Рейнира найти других смельчаков, способных оседлать оставшихся без наездников драконов? Ответ на этот вопрос вы узнаете в новом эпизоде одного из самых ожидаемых фэнтези-проектов этого года — «Дом дракона», 2 сезон. 7 серия смотреть онлайн которую вы можете прямо сейчас, доступна в высоком качестве по подписке Amediateka на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом Дракона»