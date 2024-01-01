Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Рейнира продолжает укреплять свои позиции, стремясь найти союзников среди тех, кто обладает кровью Таргариенов. Для этого она встречается с новым всадником ящера по имени Морской Дым, Аддамом из Халла. Бастард Корлиса Велариона принимает решение поддержать королеву в ее борьбе за Железный Трон.



Сможет ли Рейнира найти других смельчаков, способных оседлать оставшихся без наездников драконов? Ответ на этот вопрос вы узнаете в новом эпизоде одного из самых ожидаемых фэнтези-проектов этого года — «Дом дракона», 2 сезон. 7 серия смотреть онлайн которую вы можете прямо сейчас, доступна в высоком качестве по подписке Amediateka на Wink!



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