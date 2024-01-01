Дом Дракона. Сезон 2. Серия 1
Дом Дракона
2-й сезон
1-я серия
9.12024, House of the Dragon
Фэнтези, Драма18+
Дом Дракона (сериал, 2024) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Битва за власть в семье Таргариенов продолжается. Пока Рейнира и ее сторонники тяжело переживают потерю Люцериса, король Эйгон осваивается со своими новыми обязанностями и пытается найти общий язык с подданными. Между тем Деймон тайно отправляется в Королевскую Гавань, чтобы нанять убийц для покушения на Эймонда. Однако план принца может привести к неожиданным последствиям для обеих сторон…

