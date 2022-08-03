Хотите узнать, как начинался самый популярный постапокалиптический сериал в мире! Смотрите 1 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink!



В первом сезоне зомби-хоррора вы познакомитесь с помощником шерифа Риком Граймсом, который приходит в себя после комы и постепенно понимает, что мир сильно изменился — он наполнен восставшими мертвецами, которые готовы убивать людей, чтобы полакомиться свежим мясом. Рику предстоит найти своих жену и сына, чтобы помочь им в это непростое время.



Смотрите 1 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink!

