Ходячие мертвецы. Сезон 1
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Ходячие мертвецы
1-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

9.52010, The Walking Dead 6 серий
Ужасы, Триллер18+
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О сериале

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В первом сезоне зомби-хоррора вы познакомитесь с помощником шерифа Риком Граймсом, который приходит в себя после комы и постепенно понимает, что мир сильно изменился — он наполнен восставшими мертвецами, которые готовы убивать людей, чтобы полакомиться свежим мясом. Рику предстоит найти своих жену и сына, чтобы помочь им в это непростое время.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»