Ходячие мертвецы (сериал, 2019) сезон 10 смотреть онлайн

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После трагических событий, произошедших в 9-м сезоне, общины постепенно начинают привыкать к обыденной жизни. Однако у людей до сих пор присутствует страх Шепчущихся. Установленные границы перестали пересекаться, чтобы лишний раз не провоцировать нового врага.



Какой будет жизнь любимых героев в период зомби-апокалипсиса, когда с одной стороны их окружают толпы ходячих мертвецов, а с другой — группировка Шепчущихся во главе с Альфой? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka.



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