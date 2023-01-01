Ходячие мертвецы. Сезон 10
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Ходячие мертвецы
10-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2019) сезон 10 смотреть онлайн

9.42019, The Walking Dead 22 серии
Ужасы, Фантастика18+
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Сюжет

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После трагических событий, произошедших в 9-м сезоне, общины постепенно начинают привыкать к обыденной жизни. Однако у людей до сих пор присутствует страх Шепчущихся. Установленные границы перестали пересекаться, чтобы лишний раз не провоцировать нового врага.

Какой будет жизнь любимых героев в период зомби-апокалипсиса, когда с одной стороны их окружают толпы ходячих мертвецов, а с другой — группировка Шепчущихся во главе с Альфой? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»