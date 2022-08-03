Ходячие мертвецы. Сезон 10. Серия 22
Wink
Сериалы
Ходячие мертвецы
10-й сезон
22-я серия
9.52019, The Walking Dead
Ужасы, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Ходячие мертвецы (сериал, 2019) сезон 10 серия 22 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон

О сериале

Культовый американский сериал в жанре зомби-апокалипсиса. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных ходячих мертвецов. Небольшая группа выживших передвигается с места на место, пытаясь спастись и не растерять остатки человечности в чудовищных, жестоких условиях.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»