Ходячие мертвецы (сериал, 2015) сезон 6 смотреть онлайн

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Самый громкий телепроект о зомби 21 века возвращается! Готовьтесь к новым катаклизмам: смотрите 6 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.



В шестом сезоне на тяжелую долю группы Рика выпадают очередные вызовы. Став александрийцами, им придется познать все трудности ассимиляции в чуждом им цивилизованном и обмякшем от декоративного комфорта обществе. Но защищены ли герои от гнилых зубов ходоков — большой вопрос, ведь неподалеку в карьере их ждут тысячи мертвых тел, ожидающих потери их бдительности!



Кто в этом раз будет противостоять нашим героям и смогут ли они справиться с новыми угрозами? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka!



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