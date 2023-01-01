Ходячие мертвецы. Сезон 6
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Ходячие мертвецы
6-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2015) сезон 6 смотреть онлайн

9.42015, The Walking Dead 16 серий
Ужасы, Фантастика18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

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Сюжет

Самый громкий телепроект о зомби 21 века возвращается! Готовьтесь к новым катаклизмам: смотрите 6 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

В шестом сезоне на тяжелую долю группы Рика выпадают очередные вызовы. Став александрийцами, им придется познать все трудности ассимиляции в чуждом им цивилизованном и обмякшем от декоративного комфорта обществе. Но защищены ли герои от гнилых зубов ходоков — большой вопрос, ведь неподалеку в карьере их ждут тысячи мертвых тел, ожидающих потери их бдительности!

Кто в этом раз будет противостоять нашим героям и смогут ли они справиться с новыми угрозами? Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka!

Сериал Ходячие мертвецы 6 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»