Биография

Лорен Кохэн — британская и американская актриса. Известна по роли Мэгги Грин в постапокалиптическом телесериале ужасов AMC «Ходячие мертвецы». Родилась в городе Черри-Хилл 7 января 1982 года. Кохэн окончила Колледж короля Альфреда в Винчестере с дипломом бакалавра искусств и степенью в области драмы и английской литературы. Позже давала гастроли с театральной труппой, которую она основала при университете. В 2005 году Лорен Кохэн снялась в фильме «Казанова» в роли сестры Беатрис, а позже исполнила Шарлотту Хиггинсон в «Короле вечеринок 2». В феврале 2010 года она получила роль в фильме «Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив» и сыграла главную роль в ужасе «Кукла» 2016 года. Была Мартой Уэйн в блокбастере Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Также Кохэн известна по таким проектам, как короткометражка «Тихий убийца», боевики «Молодой Александр Великий», «22 мили», «Виски Кавалер», драмы «Божественный», «Достань меня, если сможешь», «2pac: Легенда».