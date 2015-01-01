Кукла (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Богатая английская семья нанимает гувернантку для своего «особенного» сына. Фильм «Кукла» — это мистический триллер от режиссера «Остаться в живых» и «Одержимой» с Лорен Коэн в главной роли. Смотреть фильм «Кукла» можно в онлайн-кинотеатре Wink.



Фильм про куклу рассказывает о молодой женщине по имени Грета, которая устраивается на работу няней в дом пожилой пары. Там ее ждет весьма необычный сюрприз: вместо живого ребенка ей предстоит заботиться о фарфоровой кукле. Хозяева дома, судя по всему, верят, что эта игрушка — их настоящий сын, и требуют от няни точного выполнения всех «указаний». Сначала Грета считает это просто странной причудой, но вскоре начинают происходить странные события, и девушка понимает, что кукла не так проста...



Что ждет Грету за несоблюдение правил? Смотрите загадочную историю с неожиданными поворотами сюжета. «Кукла» — фильм ужасов доступен на Wink.



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