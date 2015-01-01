Кукла (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Богатая английская семья нанимает гувернантку для своего «особенного» сына. Фильм «Кукла» — это мистический триллер от режиссера «Остаться в живых» и «Одержимой» с Лорен Коэн в главной роли. Смотреть фильм «Кукла» можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Фильм про куклу рассказывает о молодой женщине по имени Грета, которая устраивается на работу няней в дом пожилой пары. Там ее ждет весьма необычный сюрприз: вместо живого ребенка ей предстоит заботиться о фарфоровой кукле. Хозяева дома, судя по всему, верят, что эта игрушка — их настоящий сын, и требуют от няни точного выполнения всех «указаний». Сначала Грета считает это просто странной причудой, но вскоре начинают происходить странные события, и девушка понимает, что кукла не так проста...
Что ждет Грету за несоблюдение правил? Смотрите загадочную историю с неожиданными поворотами сюжета. «Кукла» — фильм ужасов доступен на Wink.
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Информация
Рейтинг
- УБРежиссёр
Уильям
Брент Белл
- Актриса
Лорен
Кохэн
- РЭАктёр
Руперт
Эванс
- ДРАктёр
Джеймс
Расселл
- ДНАктёр
Джим
Нортон
- ДХАктриса
Диана
Хардкэсл
- БРАктёр
Бен
Робсон
- ДКАктёр
Джетт
Клине
- ЛПАктриса
Лили
Патер
- МУАктёр
Мэттью
Уокер
- СНАктриса
Стефани
Николь Лемелин
- Продюсер
Рой
Ли
- Продюсер
Орен
Авив
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ДСХудожник
Джеймс
Стюарт
- ДПОператор
Дэниэл
Перл
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири