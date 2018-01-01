Биография

Кристиан Серратос — американская актриса, обладательница ряда престижных наград. В 2009 году на 30-й премии Young Artist Awards получила награду «Молодая актриса второго плана» за роль Анджелы Вебер в сериале «Сумерки». Серратос также заняла 65-е место в списке Maxim Hot 100 за 2010 год. Родилась в Пасадене, США, Калифорния, 21 сентября 1990 года. Кристиан с трех лет занималась фигурным катанием, участвовала в соревнованиях. В семь лет подписала контракт с модельным агентством Ford. А в 2015 году в мартовском номере журнала Playboy была представлена в разделе After Hours. Серратос является активисткой движения в защиту животных. Позировала для ряда веганских кампаний. В 2011 году снялась в видеоклипе на песню Howlin' for You группы Black Keys. В 2004–2007 годах Кристиан Мари Серратос играла в сериале «Рассекреченное руководство Неда по выживанию в школе», ее героиня — Сьюзи Крэбграсс. В 2009 и 2010 годах снялась в сиквелах «Сумеречная сага. Новолуние» и «Сумеречная сага. Затмение». Розита Эспиноза в исполнении Серратос впервые появилась в четвертом сезоне «Ходячих мертвецов», в конце эпизода «Заключенные». В пятом сезоне ее героиня стала постоянной участницей сериала, а в седьмом добавлена в основные титры. Актриса также снималась в телесериалах «Седьмое небо», «Американская история ужасов» и «Втайне от родителей». Всего в ее фильмографии 33 фильма и сериала.