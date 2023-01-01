Ходячие мертвецы (сериал, 2017) сезон 8 смотреть онлайн

Сюжет

Если любите остросюжетные хорроры и сериалы, посвященные зомби-апокалипсису, тогда вы точно знакомы с этим проектом! Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.



Основа сюжета новой части проекта — комиксы Роберта Киркмана из серии All Out War. В конце прошлого сезона Рик сумел объединить жителей нескольких поселений, которые окружили Святилище Нигана. Выжившие жители Александрии, Королевства и Хилтопа решают развязать войну против Спасителей.



Сдастся ли их предводитель или вновь сумеет найти способ выбраться из передряги и отомстить Рику? Смотрите 8 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink!



Сериал Ходячие мертвецы 8 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.