Ходячие мертвецы. Сезон 8
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Ходячие мертвецы
8-й сезон

Ходячие мертвецы (сериал, 2017) сезон 8 смотреть онлайн

9.42017, The Walking Dead 16 серий
Ужасы, Фантастика18+
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Сюжет

Если любите остросюжетные хорроры и сериалы, посвященные зомби-апокалипсису, тогда вы точно знакомы с этим проектом! Смотрите сериал «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink.

Основа сюжета новой части проекта — комиксы Роберта Киркмана из серии All Out War. В конце прошлого сезона Рик сумел объединить жителей нескольких поселений, которые окружили Святилище Нигана. Выжившие жители Александрии, Королевства и Хилтопа решают развязать войну против Спасителей.

Сдастся ли их предводитель или вновь сумеет найти способ выбраться из передряги и отомстить Рику? Смотрите 8 сезон сериала «Ходячие мертвецы» в подписке Amediateka на Wink!

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ходячие мертвецы»